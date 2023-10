Motorvej totalspærres i timevis

Nu er arbejdet på vej ind i en ny fase, lyder det i en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet. Der skal nemlig tages fat på ni motorvejsbroer mellem Vejle og Aarhus, som skal rives ned og genopbygges for at skabe plads til udvidelsen af spor. Første bro, som står for skud, er broen, der fører Horndrupvej over motorvejen syd for Skanderborg.

Det forberedende arbejde har efterhånden stået på et stykke tid, hvilket har givet nedsatte hastigheder i perioder og andre gener for trafikanterne.

Vej spærret i mere end et halvt år

- E45 er en af vores mest trafikerede motorveje, så vi kan ikke undgå at komme til at genere trafikanterne, når vi er nødt til at spærre motorvejen. Vi opfordrer alle, der skal mellem Horsens og Skanderborg, at man planlægger sin rejse, så man helt undgår at køre ud mellem kl. 19.00 og 09.00, men er det ikke muligt, har vi indsat omkørselsruter i begge retninger, siger projektchef i Vejdirektoratet John Kjærsgaard.

Som nævnt skal broen genopbygges. Den forventes at stå klar i juli 2024, men indtil da vil der være spærret for adgangen over motorvejen ved Horndrupvej - og derfor skal trafikanterne ud på en omkørselsrute, som gælder i begge retninger.