57 kameraer skal holde øje med stort vejarbejde

Skiltningen langs motorvejen viser, at hastighedsgrænsen er 80 km/t, og de to vejbaner deler sig i to separate spor uden mulighed for at skifte vognbane. Pludselig sagtner bilen foran farten for til sidst at gå helt i stå. Det lille ord på fire bogstaver med ’L’ dukker op i tankerne, mens du indser, at den strandede bil foran dig har den konsekvens, at du – og den voksende hale af biler bag dig – alle er fanget. Scenariet her kan for tiden udspille sig på E45 Østjyske Motorvej mellem Horsens og Ejer Bavnehøj, hvor et stort asfaltarbejde har splittet de to nordgående spor, så uheld og strandede bilister betyder fuldt stop for alle i rækken.

Derfor er Vejdirektoratet, som står for landets motorveje, også i fuld gang med at få opsat 10 kameraer langs vejarbejdet, som alle har forbindelse til Vejdirektoratets døgnbemandede trafikcenter i København. Det fortæller projektleder i Vejdirektoratets beredskabsafdeling Rikke Ege Høilund. - I Trafikcentret bruger vi kameraerne meget, hvis nogen ringer og fortæller om uheld på strækningen eller tabte genstande. Så bruger vi kameraerne til at gennemsøge strækningen, så vi kan se, hvad der er sket, forklarer Rikke Ege Høilund. Desuden bruger de ansvarlige for i det her tilfælde asfaltarbejdet også kameraerne til at kigge med fra computeren på, hvordan arbejdet skrider frem, og om skiltningen på strækningen er korrekt. - Det er en måde at få et andet overblik, end når de med tilsynspligt gennemkører strækningen. Dér er udsynet af gode grunde rettet lige frem på vejen, mens kameraerne giver nogle andre vinkler, forklarer Rikke Ege Høilund. 57 kameraer skal hjælpe myndighederne Langs de danske motorveje har Vejdirektoratet gennem mange år kigget med via opsatte kameraer, og det gælder også i forbindelse med større anlægsarbejder, hvor Vejdirektoratet blandt andet har høstet gode erfaringer fra Vestfyn, hvor den årelange udvidelse fra fire til seks spor snart er tilendebragt. - Dér har projektets folk haft god brug af kameraerne til løbende at holde øje med arbejdet i stedet for at skulle køre ud. Det var også en god hjælp i tiden med coronavirus, siger projektlederen. Foruden de 10 kameraer mellem Horsens og ejer Bavnehøj skal der også under det forberedende arbejde i år opsættes syv nye kameraer mellem Aarhus S og Aarhus N, hvor motorvejen ligeledes skal udvides fra fire til seks spor. Omkring årsskiftet skal de 17 kameraer suppleres, så strækningerne er endnu bedre overvåget. I alt skal der ifølge Vejdirektoratet opstilles 32 kameraer mellem Vejle og Skanderborg samt 25 kameraer mellem Aarhus S og Aarhus N. Politiet kan kigge med Det er ikke kun Vejdirektoratet, der kan kigge med på kameraerne. Også beredskaberne – herunder politi, brandvæsen og regionens ambulancetjenester – har adgang til billederne fra de danske motorveje, forklarer Rikke Ege Høilund.

quote Det plejer at være sådan, at vi dækker strækningen tættere under et vejarbejde Rikke Ege Høilund om antallet af kameraer