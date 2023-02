Stort vejarbejde i udsigt - motorvej skal have ny asfalt

Det hopper og danser, når man kører på E45 Østjyske Motorvej mellem Horsens Nord og Ejer Bavnehøj. Det ved pendlerne, og det samme gør projektleder ved Vejdirektoratet John Kjærsgaard. - Den er simpelthen så ringe, lyder det fra projektlederen, der er ansvarlig for den store udvidelse af motorvejen fra fire til seks spor, som i grove træk er berammet til at forløbe fra 2023 til 2026. Den opmærksomme pendler på strækningen har dog nok allerede nu bemærket, at aktivitetsniveauet på og langs den travle motorvejsstrækning er stigende. Rydning af beplantning, oprensning af regnvandsbassiner, geotekniske undersøgelser og arkæologiske undersøgelser er noget af det, pendlerne aktuelt kan iagttage, og inden længe kan det ske i et roligere tempo, for så kommer asfaltarbejderne.

quote Man kan sige, at vi er ved at gøre patienten klar til operation John Kjærsgaard, projektleder, Vejdirektoratet

Den, med projektlederens ord, ringe asfaltbelægning på de syv-otte kilometer motorvej nord for Horsens skal nemlig skrælles af og erstattes med en jævn udgave.

- Det er godt 20 centimeter og asfalt i flere lag, som skal fjernes, fortæller projektlederen og lufter en vigtig dato; den 11. april 2023. Det er nemlig første hverdag efter påskens helligdage, og her regner Vejdirektoratet med, at trafikken mellem Horsens Nord og Ejer Bavnehøj skal omlægges, mens asfaltarbejderne knokler løs. - Der bliver stadig to spor i hver retning, men det bliver smalle spor og med hastighedsbegrænsning på 80 kilometer i timen, siger John Kjærsgaard og varsler, at asfaltarbejdet kommer til at strække sig frem til sommerferien.

På et informationsmøde i sommeren 2022 præsenterede Vejdirektoratets projektleder John Kjærsgaard det store arbejde med udvidelsen af E45. Foto: Vejdirektoratet

Tager forskud på operationen Allerede i midten af marts begynder de indledende øvelser på strækningen. Det bliver primært i aften- og nattetimerne. - Vi er lige nu ved at detailplanlægge arbejdet sammen med entreprenøren, og vi kommer ud med mere trafikinfo, når vi kommer tættere på arbejdet, siger projektlederen. Det store asfaltarbejde, som altså skal gøre bumleturen morgen og aften til en rarere oplevelse, er faktisk en del af den store udvidelse, fortæller projektlederen, og for ikke at lægge alt for mange arbejder oven i hinanden, når der på et tidspunkt er etableret to spor mere, forsøger Vejdirektoratet at løse nogle af opgaverne allerede nu. - Vi prøver at klare så mange ting som muligt, inden de mere omfattende arbejder med udvidelsen af de ekstra spor påbegyndes.

Lige nu bliver der skovet massivt langs E45 Østjyske Motorvej. Det skal give plads til et spor mere i hver retning.

Det forhøjede aktivitetsniveau langs motorvejen mellem Horsens og Skanderborg består lige nu blandt andet i en rydning af store beplantninger, som af gode grunde ikke kan blive stående, når der skal være plads til et spor mere til bilisterne. - Man kan sige, at vi er ved at gøre patienten klar til operation, som John Kjærsgaard beskriver det. Bevæbnet med motorsave og større skovningsværktøj har et hold trimmet skråninger og flader, så der nu de fleste steder blot er store bunker af træer og buske tilbage. En stor del af arbejdet foregår i aften- og nattetimerne, og selv om det kan ligne godt brænde, har Vejdirektoratet ikke brug for hjælp til at få det transporteret bort, lyder det med et glimt i øjet fra projektlederen. - I skal ikke være bekymrede. Vi skal nok få det fjernet. Og I skal ikke selv begynde at køre ud og hente det, siger John Kjærsgaard. Måske kan rydningen endda være en lille attraktion for enkelte, mener han. - Motorvejen er jo åbnet i 1980, og siden da er der sket en kraftig tilvækst i beplantningen langs motorvejen. Det kan være, at nogle af dem, der kørte på motorvejen dengang, kan huske, hvordan det så ud, for det har ændret sig markant.

Vejdirektoratet er i fuld gang med oprensning af regnvandsbassinerne langs E45, så de kan modstå fremtidige regnskyl. Foto Vejdirektoratet Foto: Vejdirektoratet

Selve operationen begynder i 2024 Inden selve udvidelsen til sekssporet motorvej kan gennemføres, mangler der blandt andet også undersøgelser af jordbundsforholdene langs vejen, som man aktuelt kan iagttage på strækningen. Desuden foregår der en masse skrivebordsarbejde i kulisserne, forklarer projektlederen. Blandt andet er forhandlingerne med de berørte lodsejere, der skal afgive en bid mark til pendlerne, gået i gang nu.

Tæt trafik på E45