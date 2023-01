Landsby ramt af større PFAS-forurening

Det er en tidligere losseplads, der angiveligt er skyld i, at jorden i dag er forurenet med fluorstofferne PFAS. Ifølge regionen handler det især om et område, der er brugt til tæppeaffald.

PFAS er i de seneste år kommet mere og mere frem i den offentlige debat, især efter der blev fundet for høje mængder i blodet på folk, der havde spist kød fra en lokal mark ved Korsør.

Her havde køer græsset på et område, hvor brandskum - der indeholdt PFAS - fra en øvelsesplads havde forurenet jorden. Den forurening gik videre i græsset, i kvæget og siden i de mennesker, der spiste kødet.

Region Midtjylland har igangsat en stor kortlægningsproces, der skal afdække, hvor der er eller potentielt kan være forurening med PFAS. I 2023 er der afsat 45,6 millioner kroner til indsatsen mod jordforurening, og det er ikke alle kendte problemer, der kan løses.

- Inden for jordforurening står opgaverne i kø for at blive løst. Sådan har det altid været, og nu har vi også PFAS med i ligningen. Så det er vigtigt, at vi får fordelt pengene, så vi både kommer videre med kortlægning af forurening og kommer videre med at rydde op, de steder, hvor forurening fx truer et lokalområdes drikkevandsressourcer, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

TV2 ØSTJYLLAND prøver at få yderligere oplysninger fra Region Midtjylland.