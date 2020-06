Grænseåbning giver rødglødende telefoner i turistbranchen

Campingpladsen i Saksild er allerede godt fyldt op i pinsen og ifølge campingfatter Jens Uth Toldstrup bliver der udsolgt over højsæsonen. Her er det familien Sørensen fra Odder.

Fra nul bookinger til rødglødende telefoner.

Den delvise genåbning af grænserne får optismen til spire hos den østjyske turistindustri.

- Nu er vi blevet glade igen. For 14 dage siden var vi meget kede af det, men det her har virkelig givet optimisme, siger Jens Uth Toldstrup, der er campingfatter på Saksild Strand Camping.

Og hos Sol og Strand sommerhusudlejning i Ebeltoft har telefonerne dårligt holdt en pause i deres kimen, siden nyheden om åbningen for tyskere og nordmænd.

- I går var det helt vildt på telefonerne. Vi måtte lukke telefonerne ned kl. 11 for overhovedet at kunne nå at spise et rundstykke, fortæller Dorte Tandrup, der er bureauchef.

Udsolgt i nogle uger

Fredag kom det frem, at grænserne til Tyskland, Norge og Island åbner den 15. juni, sådan at turister fra de lande igen frit kan rejse ind i Danmark, hvis de har booket et minimum af fem overnatninger uden for hovedstadsområdet.

- Nordmændene og tyskerne er de gæster, vi har allerflest af, når vi snakker internationale turister. Især nordmændene bruger rigtig mange penge, når de er her, så det er rigtig godt, lyder det fra Pia Lange Christensen, der er direktør i Visit Aarhus.

I Ebeltoft betyder genåbningen af grænserne allerede, at der er udsolgt af sommerhuse i uge 28 og 29.

Campingpladsen i Saksild er et godt sted at være i pinsesolen, mener dette par.

Forlænget højsæson

Ebeltoft Park Hotel har også fået godt gang i butikken igen efter en lang træg nedlukning.

- Normal er højsæsonen for os i juli og august, men i år må vi nok sige at juni og september også bliver en del af højsæsonen, fortæller direktør Jesper Petersen.

Det er især nordmændene, som står for de sene bookinger og forlænger sæsonen i den ende.

Håber på større åbning

Selvom grænseåbningen i vidt omfang har givet anledning til optimisme, så kunne turistbranchen godt ønske sig endnu mere.

- Vi mangler alle de andre typer gæster end lige nordmænd og tyskere. Lufthavnen lider og det samme gør charterbranchen. Det har været en rigtig hård periode, så der er tæret på kræfterne, forklarer Pia Lange Christensen, der er direktør i Visit Aarhus.

- Reglen om antallet af minimumbookinger er også voldsomt udfordrende - særligt for hotelbranchen. Man kan jo ikke tage forlængede weekender og korttidsferie, siger hun.