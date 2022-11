Flere skal holde varmen med vand fra undergrunden

Aarhus baner vejen

Det er netop Innargi A/S, der er ved at stable geotermi på benene i Aarhus, som skal undersøge mulighederne i Skanderborg.

- Normalt skal man op i størrelse for at geotermi bliver konkurrencedygtigt. Jo flere brønde, der skal bores og anlæg, der skal bygges, jo lavere bliver varmeprisen. Projekterne i de store byområder gør det imidlertid muligt for fjernvarmeselskaber i mindre byer i nærheden at koble sig på og nyttiggøre en lokal ressource i form af geotermien. Derfor tror jeg, at mange flere fjernvarmeselskaber – og dermed varmeforbrugere – kan få glæde af den geotermisk energi i de kommende år, siger Samir Abboud, administrerende direktør i Innargi A/S.