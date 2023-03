Festival får en uge mere at brede sig i - ikke alle er lige glade

Den nye aftaler tillader festivalen at gå i gang med sin opsætning en uge tidligere end hidtil. men den beslutning falder ikke i lige god jord blandt byrådets politikere. Nogle af dem mener nemlig, at festivalen får lov til lidt for meget.

Han understreger, at opstillingen vil ske i et så begrænset område som muligt, så skanderborgenserne fortsat kan bruge Dyrehaven.

I den anden ende vil festivalen også gerne have en uge længere til oprydning, så også det kan blive mere bæredygtigt.

- Så kan vi bygge smartere, og når vi gør det, kan vi blive bedre til at passe på vores ting og gemme og genbruge i højere grad, siger talsmanden.

Guld og grønne skove

Men politikerne i Skanderborg har ifølge Martin Frausing Poulsen lovet festivalen guld og grønne skove alt for længe.

- Jeg synes, at en gang imellem må man standse op og sige, nu er vi, hvor vi er nu, og så må man passe på træerne indenfor de rammer, man har, siger han.

- Nu var jeg med til at sige ja til at rykke Bøgescenen, og nu vil man også lige det her. Det er det med, at der hele tiden kommer noget ekstra oveni.