Bettina søgte om kørestol: Der gik 13 måneder, før hun fik svar

Hun håber, at det kan gøre en forskel for andre mennesker i samme situation.

- Jeg håber, at alt den fokus jeg har fået, gør en forskel for andre mennesker. At det kan rykke noget i kommunen. Hvor mange får et nej, og har givet op, da de ikke havde overskud til mere?, siger Bettina Jensen.

Bettina Jensen fortæller, at Skanderborg Kommune kontakter hende inden længe, for at informere hende yderligere om hendes bevilling af kørestol.