Benjamin vil redde liv på havet med droner

Virksomheden har hovedkontor i Skanderborg, og de har udviklet en ny, maritim drone, der skal gøre livet lettere for kaptajnen på de store skibe.



Når skibet skal lægges til kaj, trykker kaptajnen på en knap, så dronen bliver sendt i luften. Den følger skibet ind og fungerer som et professionelt bakkamera, der sikrer, at skibet kommer sikkert i havn.

- Det var ikke noget, man kunne for nogle måneder siden. Det er ganske nyt, siger Benjamin Mejnertz til TV2 ØSTJYLLAND.

Search and rescue

Og det stopper ikke der. Næste mål er at udvikle en drone, der kan hjælpe med at finde personer, der falder over bord.

- På sigt vil vi gerne lave search and rescue, så hvis en person falder over bord, behøver man ikke ringe til en kysthelikopter, fordi man på en måde har sin egen off-shore helikopter. Når man så trykker på en knap, så vil den gå ud at eftersøge personen, der er faldet over bord, siger Benjamin Mejnertz.