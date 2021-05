Beboer afgået ved døden efter plejehjemsbrand

Lørdag fortalte vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi, at personalet formentlig havde fået lettere røgforgiftninger, da de hjalp den 73-årige mand ud.

De blev alle tilset og sendt hjem igen samme aften.

- Personalet har håndteret det så godt

Lone Rasmussen sagde mandag til TV2 ØSTJYLLAND, at alle medarbejdere, der har haft et behov for det, fået hjælp af en krisepsykolog. Krisepsykologen følger op på personalet igen i starten af denne uge.

Og der er blev sat ekstra personale ind i weekenden for at holde ro på plejehjemmet.

- Personalet har håndteret situationen så godt, og de har holdt sig så meget i ro under ulykken, at der er mange beboere, der slet ikke har opdaget, at der har været brand.

- Der var selvfølgelig en del beboere, der også blev påvirket af branden, og dem har personalet støttet ekstra meget og talt med flere gange, sagde Lone Rasmussen mandag.