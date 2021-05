Brand på plejehjem - beboer fløjet på hospitalet

Kommune skriver, at de har igangsat deres kriseberedskabsplan.

- Skanderborg Kommunes beredskabsplan er aktiveret, og kriseledelsen er trådt sammen for at håndtere situationen med særlig fokus på at sikre plejecentrets beboere og personale - og informere pårørende, skriver kommunen.

Ifølge politiet er der ikke kommet andre beboere til skade.

Beboere tilbage i centret

Kommunens direktør, Lone Rasmussen, fortæller klokken 14.40 til TV2 ØSTJYLLAND, at brandvæsenet nu er færdige på stedet.

Plejecentrets beboere er også kommet ind i bygningen igen, og det forventes ikke, at der bliver brug for genhusning.

- Der er tilkaldt en krisepsykolog, så dem, der har brug for det, bliver der taget hånd om, siger Lone Rasmussen.

Kommunen er nu igang med at kalde ekstra personale ind til centret.