100 år gammel bro rives ned - får store konsekvenser for tog og biler

- Arbejdet med at elektrificere jernbanen er en forudsætning for, at vi kan få indsat fremtidens eltog, som både udleder mindre CO2 og støjer mindre. Derfor er vi også glade for, at vi nu kan igangsætte arbejdet her ved Skanderborgvej, som er et vigtigt skridt på vejen mod den grønne jernbane, siger Jette Aagaard, projektdirektør for elektrificeringsprogrammet i Banedanmark, i en pressemeddelelse.



To kilometer omkørsel

Arbejdet med at etablere den nye vejbro betyder, at strækningen bliver lukket af for biler fra fredag den 14. januar og indtil januar 2023.