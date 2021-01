Vinterbadere står med lang næse: Klubhuset bliver ikke erstattet

Det, de troede skulle være deres nye klublokale, er i stedet blevet til et omklædningsrum for alle. Ikke helt det, de drømte om at kunne varme sig i efter det kolde gys.

- Sagen er den, at når vi arbejder på et areal som det her, er det begrænset, hvor man kvadratmeter vi må bruge. Så det handler om, at flest mulige mennesker skal have noget ud af det, og så må vi ikke etablere noget, der kun er for få mennesker, siger Johan Brødsgaard fra Radikale Venstre, der er formand for kultur-, fritids- og idrætsudvalget i Silkeborg kommune.