Nyt byggeri vil ødelægge naturen ved Gudenåen: Det kommer til at passe ind, siger kommunen

Renseanlægget skal erstatte de mange små anlæg i kommunen, der allerede står til at blive nedlagt. Derudover skal de to større anlæg ved Truust og Søholt også nedlægges, så det potentielle nye anlæg bliver kommunens eneste.

Planerne er kommet på tegnebrættet, da man står overfor enten at renovere og udvide de to anlæg ved Truust og Søholt for at kunne følge med befolkningstilvæksten. Her er et flertal i klima- og miljøudvalget i kommunen så kommet frem til, at man helst vil bygge et nyt, moderne anlæg, som i højere grad kan leve op til fremtidens udfordringer.

- Det handler om, at vi skal se mange år frem. Det er ikke rentabelt eller fornuftigt at lægge det tæt på byen. Når vi nu kan gøre noget nyt, og vi skal se langt frem, så er det meget mere fornuftigt at lægge det nordligt, siger Claus Løwe Klostergård (SF), der sidder som formand for udvalget.