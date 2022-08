Vil have kontroversiel mindesten fjernet - der er bare ét problem

Et mindesmærke for danske soldater faldet i nazistisk tjeneste under Anden Verdenskrig har den seneste tid vakt opmærksomhed, efter at TV2 ØSTJYLLAND tidligere i august omtalte mindelunden ved Kongensbro.

Det har nu fået viceborgmester i Silkeborg Kommune Johan Brødsgaard (R) på banen. Han vil have fjernet mindesmærket.

- Jeg synes ikke, at vi i vores kommune skal have en mindesten for folk, der kæmpede på tyskernes side. Jeg synes ikke, det er i orden, hverken moralsk eller historisk, siger han til TV MIDTVEST.

Privat mindelund

Mindelunden, der blev indviet i 1971 og ærer danskere faldet i tysk tjeneste, indeholder en mindesten med inskriptionen ”Minde over de 4000 faldne frivillige fra Danmark 1939-1945”.

Mandag fremlagde Johan Brødsgaard sit ønske for kommunens økonomiudvalg. Til TV2 ØSTJYLLAND forklarer den radikale viceborgmester, at kommunens administration nu har fået til opgave at undersøge mulighederne for at få fjernet stenen.