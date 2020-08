VIDEO: Vilde veteranbiler brummer og hviner på racerbane

Den er larmende, stærkt ukomfortabel og helt igennem fantastisk at køre i.

Sådan beskriver bilentusiast Hans Lund Kristensen sin egen gamle bil.

Kører man i en gammel klassiker af en bil, så kan man nemt blive til fare for sig selv og andre - hvis man i en snæver vending glemmer, at sådan en eksempelvis ikke har servostyring og andre moderne hjælpemidler.

Derfor afholdt Jyllandsringen i dag et særligt kørekursus for ejere af gamle, klassiske biler. Og de fine biler blev presset helt til grænsen.

- Det er skønt at kunne få lov at krudte den af her under sikre omgivelser og uden at tage hensyn til naboerne, fortæller Hans Lund Kristensen fra Hinnerup til TV2 ØSTJYLLAND.

Og det handlede om mere end bare hestekræfter - kursisterne skulle nemlig lære at styre de gamle biler med hård hånd.