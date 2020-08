COVID-19-restriktioner i Aarhus forlænges

Sundhedsmyndighederne forlænger en række tiltag i Aarhus, som blev indført mandag den 10. august, og som stod til at udløbe på mandag den 24. august.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på deres hjemmeside.

Det sker på trods af, at smittetallet i Aarhus er faldet de seneste dage.

- I Aarhus Kommune går det også den rigtige vej, men incidenstallet (antal nye sygdomstilfælde pr. 100.000 indbyggere i kommunen de seneste 7 dage) er stadig højt og befolkningstætheden i Aarhus Kommune er relativ høj. Derfor følges situationen fortsat nøje, og de tiltag, der blev iværksat d. 7. august, vil blive forlænget foreløbigt frem til d. 4. september, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på deres hjemmeside.

Det betyder, at aarhusianerne fortsat skal følge nedstående tiltag:

Tiltag mod stigende coronasmitte i Aarhus Den seneste tids stigende coronasmitte i Aarhus får sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at indføre en række restriktioner for den offentlige transport i byen. Fredag orienterer han Folketingets partier om tiltagene, som Ritzau har set på skrift. I en mail sendt til sundhedsordførerne står følgende ti punkter: 1. Krav om brug af mundbind i forbindelse med al kollektiv transport (tog, bus mv.). 2. Opfordring til at undgå offentlig transport, hvis andre transportmidler er mulige. 3. Opfordring til hjemmearbejde i videst muligt omfang. 4. Anbefaling om at begrænse trængslen i detailhandlen og skærpe andre smitteforebyggende tiltag i forbindelse med indkøb. 5. Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum, i restaurations- og forlystelsesbranchen og i kulturlivet. 6. Opfordring til at følge Sundhedsstyrelsen gode råd for afholdelse af private fester. 7. Anbefaling om fysisk fremmøde i gymnasier og andre ungdomsuddannelser udskydes i 14 dage. 8. Anbefaling til, at ruskurser og andre arrangementer, som ligger forud for egentlig studiestart på videregående uddannelser aflyses eller udskydes. 9. Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs. 10. Massiv informationsindsats målrettet borgerne i Aarhus. Kilde: Mail fra Sundheds- og Ældreministeriet til sundhedsordførerne.

Smittetallet falder

Sundhedministeriet fortalte på et pressemøde fredag den 7. august, at de ti tiltag vil blive indført i Aarhus i minimum 14 dage. På dette tidspunkt var der registreret 150 smittede i Aarhus Kommune.

I dag, onsdag, er der blot registreret 13 nye smittetilfælde siden i går, tirsdag.

- Smittetallene i Aarhus går den rigtige vej. De mange initiativer med at inddæmme smitten ser ud til at virke. Det skal vi glæde os over, men ikke glæde os for tidligt, skriver Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Vi skal alle være på vagt fortsat. De nationale sundhedsmyndigheder ønsker, at vi skal holde fast i de initiativer, der blev sat i værk for 14 dage siden. For mig at se er det den rigtige beslutning på nuværende tidspunkt, og jeg vil fortsat opfordre alle til at holde fast i de gode vaner og følge råd og retningslinjer. Vi skal have smitten ud af Aarhus, lyder det fra borgmesteren.

Her ophæves tiltag

Styrelsen for Patientsikkerhed følger også udbruddet i Silkeborg tæt.

Her har de beslluttet, at de tiltag, der blev iværksat mandag den 10. august, vil blive ophævet, hvis smittetallet fortsat falder i kommunen.

- Fortsætter den positive tendens i Silkeborg hen over weekenden, vil de tiltag, Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen 10. august iværksatte med henblik på at stoppe smittespredningen, blive ophævet 24. august, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det betyder blandt andet, at borgerne i kommunen fra den 24. august ikke længere anbefales at bruge mundbind i supermarkeder.