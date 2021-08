Vaccinationscenter rykker ud på gymnasier

Onsdag kunne de 1500 elever, der går på Silkeborg Gymnasium, tage et smut forbi gymnasiets idrætshal og få første eller andet vaccinestik mod COVID-19.

- Jeg synes, det er fedt, at der er mulighed for, at de kommer herud. Så skal man ikke tage busser eller få ens forældre til at køre et andet sted hen for at blive vaccineret, siger gymnasieelev Agnes Marie Daldof, der i dag blev vaccineret på Silkeborg Gymnasium, til TV2 ØSTJYLLAND.