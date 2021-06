Toårig dreng død efter voldsomt færdselsuheld

Ambulancer bragte desuden to mænd på 57 og 55 år fra de to andre biler til behandling på sygehusene i henholdsvis Horsens og Viborg. De to har tilsyneladende ikke fået alvorlige skader, lyder det fra politiets vagtchef.

På grund af ulykkens konsekvenser blev en bilinspektør kaldt ud for at foretage nærmere undersøgelser på stedet.