Superligaklub ramt af flere coronatilfælde lige før sæsonstart

Den 23-årige forsvarsspiller, Joel Felix´ får ikke mulighed for at spille første kamp i sæsonen, når Silkeborg IF møder Sønderjyske mandag den 19. juli.

Heller ikke Andreas Gjødvad eller Thomas Røll må deltage i opgøret.

- Det er lidt nyt for os, og vi skal lige have svar fra alle spillernes test, men som udgangspunkt, er der ikke nogen konsekvenser for resten af truppen, siger Søren Haulund, kommunikationsmedarbejder hos Silkeborg IF til TV2 ØSTJYLLAND.

Træningen bliver fra dags dato lukket for al offentlighed, indtil den første superligakamp er spillet.