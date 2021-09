Silkeborgs dyreste lejlighed nogensinde solgt: Så meget kostede den

- Det er mange penge, men det er også en helt unik beliggenhed. Og det, der er sket med Papirtårnet, er, at der er blevet bygget nogle lejligheder, der aldrig er set før i byen. Generelt på Papirtårnet er det et nyt marked, der nærmest udvikler sig, hver gang der bliver solgt en lejlighed dernede, fortæller Jesper Lyngsø, som står bag salget og er ejendomsmægler og indehaver af Nybolig Silkeborg.

Og selvom de knap 15 millioner er ny rekord, så er salget af lejligheden et udtryk for de vilde boligpriser, der for tiden kan ses i byen, fortæller Jesper Lyngsø.