Rigmand sælger ekstraordinært hus, der er fyldt med vilde detaljer

I Silkeborg er et ekstraordinært hus nemlig til salg lige nu på Gubsøbakken 14.

Så skal du læse med her.

Har du 35 millioner kroner, der brænder i lommen? Og står du og mangler et hus, der har egen pool, bryggeri, bar og kæmpe garage?

Der er i alt fem badeværelser i huset. To af dem er i kælderen.

Huset blev bygget af rigmanden Marc Vogel i 2019.

Han har tjent sin formue på at sælge snusfabrikken V2 Tobacco. I dag driver han konferencecentret Gubsø Garage, hvor hans store samling af retro biler også er.

Ifølge en artikel fra Midtjyllands Avis fra sidste år, ville Marc Vogel sælge boligen på Gubsøbakken 14 for at lave det om til et hotel.

Ejendomsmæglerfirmaet, Lilienhoff, har ikke ønsket at bekræfte identiteten på sælger, men fortæller, at ejendommen sælges som privatbolig.

12,9 hektar grund

Ejendommen ligger i Balle Kirkeby i det nordlige Silkeborg. Med til huset følger også den store grund på 12,9 hektar.

Otte hektar er dog fredet jord, hvor der er småsøer, skov og åløb.