Politiet har fundet 14-årig pige

Den 14-årige piges familie var nervøs for hendes tilstand, oplyste politiet til TV2 ØSTJYLLAND i går.



- Vi vil gerne have bekræftet, at hun har det godt. Hun er muligvis gået hjemmefra i deprimeret tilstand, og man kan derfor være nervøs for, om hun vil gøre noget dumt, siger vagtchefen.

Da den 14-årige pige ikke havde sin telefon med sig, var det ikke muligt for politiet at spore hendes færden.



Men nu er hun altså fundet.