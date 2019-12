Party i provinsen: Bordpakker og vodka til 6.000 kroner

Der er mange unge, som er hjemme i julen, og som skal i byen her 1. juledag. Det er en af de allerstørste dage på året, hvor folk tager i byen i provinsen.

- Der kommer til at være fuldt skrald på, fortæller medejer af natklubben CC Live Club i Silkeborg, Christoffer Josefsen.

Det er en helt særlig aften.

- Det er en sjov aften, fordi folk kommer hjem til Silkeborg, og møder deres gamle venner, siger Christoffer Josefsen.

I år har de prøvet at gøre det på en anden måde, end de plejer.

De har tre forskellige afdelinger fordelt på to etager, som bliver åbnet på forskellige tidspunkter i løbet af natten – og så kan man på forhånd købe en sammensat bordpakke, som indeholder drikkevarer og et bord.

- Ideen med bordpakkerne er at engagere gæsterne til at komme ind på et fast tidspunkt. Vi starter festen fra nul til 100. Og så har man noget at deles om sammen med vennerne, fortæller medejeren af diskoteket.

Christoffer Josefsen håber, at omkring 1.000 vil komme forbi diskoteket den 25. december.

Pakkerne koster fra 250 til 4.000 kroner. De forventer at omkring 1.000 gæster vil lægge vejen forbi natten til 2. juledag og at omsætningen vil være en del større end på en normal aften.

- Det er en af de helt store aftener. Jeg gætter på, at vi nok ligger på 200-220.000,- på en aften som i aften, siger Christoffer Josefsen.

Dansegulvet er klar til de festglade gæster.

Vodka til 6.000 kroner

Spirituslageret er da også fyldt op med 500 flasker, og de forventer at sælge omkring halvdelen af flaskerne i løbet af natten.

Og hvis folk ikke kan nøjes med drikkevarerne i bordpakkerne, så kan de også spæde til med flere flasker fra baren - også i den mere eksklusive ende af skalaen.

- Det her er en 3-liters Ciroc vodka til 6.000 kroner. Det er primært fyre, som gerne vil vise, at de er noget, som køber sådan flasker, fortæller bestyrer og bartender, Michael Sinding.

Michael Sinding på lageret, hvor de blandt andet har en Ciroc vodka til 6.000 kroner.

Inden aftenen er begyndt går de også så småt og taler om en anden stor aften, som de snart skal forberede sig på. Og her går de og leger med en bordpakke til nytårsaften, som skal koste 20.000 kroner.

- Hvor vi samler alle de største og dyreste produkter. Men vi er ikke helt sikre på, at nogle i Silkeborg vil købe, så dyr en bordpakke, fortæller Christoffer Josefsen, som forventer selv at få fri omkring klokken otte eller ni torsdag morgen.