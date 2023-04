Område spærret af - der siver gas ud på fjerde døgn

Ifølge politiets vagtchef kom meldingen ind via 1-1-2 klokken 16.05, fordi man kunne høre gassen sive ud, men der er styr på situationen. Lige nu afventer man folk fra gasforsyningen, der skal komme og lukke for gastilstrømningen.

- De har spærret af derude, så de overholder sikkerhedsafstanden på 100 meter, og alt er under kontrol. Vinden er med til at blæse gassen væk fra selve Virklund by, siger vagtchefen til TV2 Østjylland.

På brandvæsenets vagtcentral siger vagtchefen, at gasforsyningsfolkene er på vej fra Viborg, så lige nu består opgaven i at afvente nærmere.

Det er Lasse Clemensen, der er indsatsleder på stedet. Han fortæller ved 17.15-tiden, at der nu er ankommet folk fra forsyningsselskabet, som er ved at lave en plan for, hvordan de skal gribe situationen an.

Gassen kommer fra et rør, der stikke op ad jorden på en byggeplads.

- Det ser ud til, at de er ved at rive nogle bygninger ned herude. I den forbindelse er det her rør altså blevet blotlagt, og nu siver det ud. Vi har røgdykkere stående godt 20 meter fra stedet, og deres detektor, som skal reagere på gaslugt, giver ikke lyd fra sig, siger Lasse Clemensen.

- Vi er med andre ord ikke nervøse for, at situationen udvikler sig, selv om vinden ind i mellem slår om, så den sender gassen i retning af byen. Der er heldigvis langt til nærmeste beboelse, siger Lasse Clemensen.