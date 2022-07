Nu får alle studerende unik mulighed, der kan sikre gode jobs

Aarhus Universitet er derfor, som et af de første, nu klar med et ekstra sprogtilbud. Efter sommerferien begynder de at tilbyde de studerende sprogkurser ved siden af deres fagområde.

- Lige præcis sproglige kompetencer, der er vi i en situation, hvor sprogområdet har været så presset i mange år, at vi altså er langt nede på sprogkompetencer. Der er alt mulig grund til at gøre, hvad vi kan, for at booste dem, siger Niels Overgaard Lehmann, prodekan for uddannelse på Aarhus Universitet.



De nye kurser giver ikke de studerende ECTS-point, men der følger et certifikat med, hvis man fuldfører et sprogkursus.