Museum med 111 års historie risikerer at gå tabt

Foreningen bag museet havde håbet på hjælp fra Silkeborg Kommune, men kommunen afviser at hjælpe. Det frustrerer og undrer Anders Hessel.

- Kommunen giver ikke tilskud til interesseorienterede musser, undtagen når det handler om brandmuseer, landbrugsmuseer og bunkermuseer - men os er der ingen penge til, siger Anders Hessel.



- Databasen bliver værdiløs

Andre museer vil gerne overtage en del af den 111 år gamle samling, men det giver ikke meget mening for spejdermusset.

- Hvis ikke vi har nogen kontrol over, hvor man stiller tingene, så bliver databasen værdiløs, lyder Anders Hessels vurdering af tilbuddene.

Det er lokalarkivet og Museum Jorn, der står klar til at overtage. Men det er ikke en optimal løsning for museet.

- Vi håber, at der kommer nogle nye byrødder, som har lidt mere veneration for spejderhistorien. Hvis ikke, så vil jeg håbe, at vi finder et lokale, men det ligger lidt tungt, siger Anders Hessel.

Byrådsmedlem i Silkeborg Mads Frandsen (V) siger, at han har stor respekt for den indsats, folkene omkring spejdermuseet laver.

- Men vi har i Silkeborg Kommune vedtaget det princip, at vi ikke støtter interessemuseer, eksempelvis spejdermusset, siger Mads Frandsen.

Hvorfor har bunker-, landbrugs- og brandbilsmuseerne før fået hjælp fra kommunen, når spejdermuseet ikke kan?

- Bunkermuseet har tidligere søgt om nogle midler, og de har faktisk netop frasagt sig beløbet, fordi de ikke er helt klar med deres projekt på nuværende tidspunkt. Alle har muligheder for at søge lokalinitierede midler, hvis man har et anlægsprojekt, og det vil forså vidt og så gælde spejdermuseet.

- Med hensyn til landbrugsmuseet er det rigtigt, at vi tidligere har støttet dem på den måde, at vi havde en gammel genbrugsstation, der stod til nedrivning. Vi havde som kommune ikke noget formål at bruge den til, men der var et landbrugsmuseum, der gerne ville overtage den kvit og frit med de forpligtelser, der følger med. Det sagde vi ja til i den situation, siger Mads Frandsen.