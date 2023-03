Mister herredømmet over bil og brager ind i hus

En bilist er søndag morgen kørt ind i et hus på Balle Kirkevej i Silkeborg.

Som det fremgår af billederne, har bilen ramt hjørnet af huset, der er stærkt medtaget.

- Der er tale om en kvindelig fører af en personbil, der mister herredømmet over bilen og kører ind i huset, fortæller vagtchef ved Midt og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj til TV2 Østjylland.

Der blev også sendt ambulance og andre redningskøretøjer til stedet.

- Brand og redning tjekker, at der ikke er risiko for sammenstyrtningsfare, og så gik der rygter om, at føreren var fastklemt i køretøjet, men personer på stedet fik hende ud, fortælle vagtchefen.