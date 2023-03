Hasarderet kørsel endte med uheld: Politiet søger vidner

Østjyllands Politi søger vidner, som har set en ældre lysgrøn VW Passat Stationcar køre hasarderet fra Langå i retning mod Randers ad Hammelvej.

Den hasarderede kørsel skulle være sket omkring klokken 13.15 søndag eftermiddag.

- Vi er ude til et færdselsuheld på E45-motorvejen ud for Randers, hvor føreren af den lysgrønne bil har påkørt en bil med efterspændt trailer i en overhaling, siger vagtchef ved Østjyllands Politi Mikkel Møldrup til TV2 Østjylland og fortsætter:

- Der er heldigvis ikke sket nogen personskade, men vi har talt med andre vidner, der fortæller, at den hasarderede kørsel har foregået over en længere strækning, siger han.



Politiet efterlyser derfor vidner, der har set den lysgrønne bil, inden påkørslen på motorvejen.

Måske belæg for sigtelse for vanvidskørsel

Særligt søger politiet føreren af en hvid Peugeot 206, der kørte af Hammelvej ud for Frislundvej. For ifølge andre vidner skulle vedkommende have været nødt til at køre i rabatten for at undvige den hasarderede kørsel.

- Vi vil meget gerne høre fra føreren af den hvide Peugeot, der angiveligt har været nødt til at trække helt ud i rabatten for at undgå en påkørsel. For det kan være med til at underbygge, at der er tale om vanvidskørsel, siger vagtchefen.

Den bilist, politiet har anholdt, er en 31-årig mand, der ikke er kendt for tidligere forhold.

Østjyllands Politi kan kontaktes på tlf. 114.