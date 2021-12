Her bliver Jomfru Maria insemineret med stor sprøjte, mens ærkeenglen taler i telefon

Mens ærkeenglen taler i telefon med Gud, bliver Jomfru Maria insemineret med en stor sprøjte. Og på den måde kommer jesus til verden. Sådan er i hvert fald kunstneren Jim Lyngvilds fortolkning af juleevangeliet.

Blandt andet med fokus på 'bebudelsen'.



En fortolkning af et krybbespil, der kan opleves på Museum Jorn ved Silkeborg. Med udstillingen ønsker Jim Lyngvild at fortælle historien på en mere moderne måde.



- Jeg skal prøve at fortælle jer, hvad det her handler om. På en måde, så dem, der kun er vokset op med en iPhone og en iPad, kan forstå, hvad begrebet og budskabet er, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Jim Lyngvilds krybbespil består blandt andet af fire store tredelte billedforløb og en stationær opstilling i naturlig størrelse af stalden i Betlehem, som Jesusbarnet blev født i.



Han ønsker, forklarer han, at gøre op med den stereotype forestilling om krybbespil.

- Mit forhold til krybbespil er, at det er noget, man ser i amerikanske film. Og så er det sådan noget, man husker fra sin barndom, hvor en eller andens storebror har været med i et krybbespil, hvor man sad og var ved at dø af kedsomhed i halvanden timen, hvor nogen legede et får. Det er det forhold, jeg har til begrebet krybbespil, siger han.

Jomfru Maria insemineret med sprøjte

En af de, ifølge kunstneren selv, mere opsigtsvækkende scener er et billede, hvor man ser ærkeenglen stå bagved Jomfru Maria og tale i telefon med Gud. Imens er Helligånden i skikkelse af en kvinde i gang med at inseminere Jomfru Maria med en stor sprøjte.

For Jim Lyngvild handler billedet om at give en mere konkret forklaring på, hvad bebudelsen handler om.

- Vi alle sammen holder nærmest jul i Danmark. Men hvad er det juleevangeliet egentlig fortæller os? Det fortæller os nogle ret skønne ting om det her store setup med, at Gud skal have en arving - lidt groft sagt. Han sender sin ærkeengel ud sammen med Helligånden, der så bebuder Jomfru Maria. Og så kommer barnet. Og så videre.

- Så den der insemination må jo også på en eller anden måde have foregået. Det vil jeg i hvert fald gerne billedliggøre, så folk forstår, hvad det vil sige at bebude. I dag har vi bebudelsesklinikker. Vi har inseminationsklinikker og alt muligt, hvor mennesker kan komme ind, og så kan de blive insemineret, og så ni måneder senere får de et barn, fortsætter han.

Kunne have gjort Jesus til stiknarkoman

Jim Lyngvild slår fast, at formålet med udstillingen ikke er at provokere. Hvis det havde været tilfældet, kunne han have givet krybbespillet endnu mere kant, mener han.

- Jeg vil gerne skabe debat, men ikke provokation. For det er religion og meget privat for mange mennesker, siger Jim Lyngvild.

Han understreger, at det handler om at gøre det forståeligt uden at nedgøre.

- Jeg kunne have gjort Jesus til en stiknarkoman på Vesterbro og lavet alle til junkier. Det her handler om visualitet. Og jeg håber, de mennesker, der kommer, kan se, at jeg har gjort mig umage.

Hos Museum Jorn har man sig forberedt sig på, at Jim Lyngvilds krybbespil, der er en del af det årlige julemarked, kan dele vandene. Noget, museet allerede ser på sociale medier.

- Udgangspunktet er, at vi arrangerer et julemarked. Og så skal det også have noget kant. Og når man beder Jim Lyngvild om at lave en udstilling, så ved man, at det kan provokere, siger museumsdirektør Jacob Thage til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener, udstillingen er relevant.

- Det er altid relevant at tage gamle historier op og diskutere dem i vores samtid.

Jim Lyngvilds krybbespil bliver vist som en del af Jorns julemarked, som finder sted over to weekender i julemånenden. Første gang i den kommende weekend og igen i weekenden 12. og 13. december.