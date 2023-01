Kommune slukker 4000 gadelamper - forældre er rasende

Der bliver mørkt i dele af Silkeborg Kommune, når solen går ned. Kommunen slukker nemlig 4000 gadelamper for at få budgettet i 2023 til at hænge sammen.

Det oplyser kommunen, der begynder at slukke lamper i januar og fortsætter i de kommende måneder.

Silkeborg Kommune fortæller, at der primært vil være tale om lamper ved større veje og industriområder i kommunen.

Kan blive værre

Slukningen skal være med til at sikre en besparelse på en million kroner på vejbelysning i 2023. De 4000 slukkede lamper er første skridt, men hvis elprisen stiger, vil kommunen fortsætte med at finde besparelser på belysning.

På alle andre veje i kommunen kan lyset blive slukket fra klokken 22 til klokken 06, hvis elprisen stiger, og der dermed skal findes yderligere besparelser for at nå i mål.

Pengene fra de slukkede gadelamper skal gå til de store velfærdsområder, oplyser Silkeborg Kommune på sin facebookside.

Forældre raser

I kommentarsporet til kommunens facebookopslag vækker det vrede, at man har slukket eller vil slukke lyset på veje, der bruges af skolebørn.

Bekymrede borgere skriver blandt andet:

Planlagt slukket vejbelysning døgnet rundt på bla. Arendalsvej og Oslovej, hvor der færdes mange skoleelever og gymnasieelever samt børn og unge der går til sport osv eftermiddag og aften, skriver en bruger.



En anden har samme kritik:

Silkeborg Kommune hvad er rationalet i at I slukker lyset på en række skoleveje? Vores små cyklister er i forvejen udsatte i mørke og regn, selvom de har lys på deres cykler. Det er simpelthen at spille hasard med sikkerheden.



Og sådan fortsætter det i kommentarsporet.