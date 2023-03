Kan blive ruineret i retten: - Jeg ville gøre det igen

Selvom Ibi-Pippi Orup Hedegaard havde forventet, der ville komme en straf, da hun skrev ’Ibi Pippi’ på Asger Jorns værk, havde hun dog ikke helt forventet de konsekvenser, hun nu risikerer.

- Udover de økonomiske konsekvenser, et erstatningskrav på to millioner og derudover advokatsalær, så er der en strafferamme på op til seks års ubetinget fængsel, siger hun og uddyber:

- Det er klart, jeg har udført værket, og det står jeg på mål for, så må jeg tage den straf, men jeg håber selvfølgelig ikke, det ender så galt. De økonomiske konsekvenser var jeg forberedt på. Jeg vidste, jeg ville være økonomisk insolvent i mange år. Strafferammen går lidt højere op, end jeg havde forventet, så jeg håber ikke, det får så store konsekvenser udover det økonomiske, men det er nok et naivt håb.

Fortryder ikke

Da Ibi-Pippi Orup Hedegaard valgte at begå hærværk på Asger Jorns værk ’Den Foruroligende Ælling’, der var udstillet på Museum Jorn, havde hun en pointe med det.

Hun ville overtage værket ved at skrive på det. Asger Jorns værk er nemlig malet ovenpå et maleri, han købte på et loppemarked. Dermed ville Ibi-Pippi Orup Hedegaard skabe en debat om rettighederne til kunstværker.

- Jeg mener at sætte fokus på kunstverdenens selvforståelse og kunstneriske ophav inden for kunst er så vigtigt for mig, at det tager jeg gerne en straf for. Når jeg kan gøre det gennem kunsten, som er den måde, jeg udtrykker mig, så er jeg villig til at gøre det, selvom det har store konsekvenser, siger Ibi-Pippi Orup.

Og selvom det netop er en høj straf, hun i dag risikerer, ville hun ikke ændre noget, hvis hun kunne.

- Det har været det værd. Jeg står 100 procent på mål for det, og jeg vil ikke fortryde et eneste år. Der er klart, hvis jeg får seks års fængsel, det er dæleme lang tid, men jeg fortryder stadig ikke, siger hun.