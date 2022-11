Kæmpe nedrivning i gang i central bymidte

Der er gang i byudviklingen i Silkeborg, og nedrivningen af de centrale bygninger ved Torvecentret er i fuld gang.

Her skal i stedet opføres en blanding af boliger og erhverv. Fredensgård-projektet består af 28.000 kvadratmeter bolig og et højhus på 70 meter.

Det ligger centralt i Silkeborg, og det er en placering, der forpligter, forklarer projektudvikler Lars Sørensen fra entreprenøren A. Enggaard.

- Vi har et ansvar for, at det, vi kommer med, også er noget, man vil se på om 50 år og sige, det er et pænt byggeri, der passer godt ind i bymidten, siger projektudvikleren.

Stor modstand

Først rives hjørnebygningen ned og sidenhen selve Torvecentret.

Projektet har mødt modstand, og 1200 borgere har tidligere givet indsigelser mod det.