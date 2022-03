Gammelt indkøbscenter skal rives ned: Men først må lokale tømme det

Det er både møbler, lamper, skabe, byggematerialer og andre effekter, som kan hentes kvit og frit i Torvecentret i Silkeborg fredag, lørdag og søndag - dog er det kun særligt udvalgte, der får lov.



- Hvis vi ikke havde lavet denne her ordning, så var det simpelthen blevet smidt ud. I dag er det sådan, at når man river ned, så får man ikke lov til at genbruge de fleste materialer, fordi det er for dyrt at gå og tage enkelte materialer ud, siger Ole Eksildsen.



Torvecenteret skal rives ned, da der i stedet skal udvikles en ny bydel på området.

Tømte lejlighed

330 personer og virksomheder har over de seneste uger ansøgt om at komme i betragtning til de flere hunderede effekter, der stadig er i centeret. I denne weekend har 110 udvalgte ansøgere så fået lov til at afhente alt lige fra gulvbrædder til store glaspartier.

Én af dem er Jørgen Madsen fra Silkeborg.

- Jeg skal i gang med at bygge et sommerhus, og så tænkte jeg, at jeg kunne få noget gulv til det, og det er jo så lykkedes. Det er fantastisk, at materialerne får lov til at leve videre, i stedet for at det bare dør, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.