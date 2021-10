Halvdelen ønsker ingen af to borgmesterkandidater

Nu viser det sig, at næsten halvdelen af vælgerne ikke vil have nogen af de to kandidater som borgmester. Det viser en ny meningsmåling, som Jysk Analyse har lavet for TV2 ØSTJYLLAND, TV MIDTVEST og Midtjyllands Avis.



- Det er ærgerligt. Jeg synes, det er et højt tal for sandsynligheden for, at det bliver enten Helle eller jeg, som bliver borgmester, er ret stor, siger Steen Vindum (V) til TV2 ØSTJYLLAND.