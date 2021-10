Flertallet vil have bilerne ud af trafikplaget by

- Det er en udfordring, når du kommer her igennem klokken otte om morgenen. Samtidig kan vi også se, at kommunen de planlægger en hel masse, som jeg tror, kommer til at virke, siger Jesper Vang til TV2 ØSTJYLLAND.



Tre ud af fire glade for begrænsninger af biltrafikken i midtbyen

Jens Anton Heiberg er til daglig pædagog. Han har valgt at tage cyklen, for at slippe for kø og for at sidde fast i myldretrafikken.

- De mange biler betyder mere vækst, men det betyder også, at nogle gader er lukket ned og blevet ensrettet, og det skaber en masse forvirring for os, der befærder sig herinde, siger han.