Forening overvejer at politianmelde kommune: - Vi prøver at standse en ulykke

Pernille Ingemann fra Danmarks Naturfredningsforening vil have grødeskæringen i Gudenåen standset øjeblikkeligt.

En ekstraordinær grødeskæring i Gudenåen, som borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum (V), igangsatte tirsdag, har fået Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening til at sende en anmodning til kommunen om straks at stoppe grødeskæringen.

De mener nemlig, at den er ulovlig.

- De kan ødelægge rigtig meget af miljøet i Gudenåen ved at gøre det her, siger Pernille Ingemann, formand i Danmarks Naturfredningsforening i Silkeborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Problemet ligger i, at det nu er anden gang i år, at kommunen slår grøden i Gudenåen. Normalt må det kun ske én gang om året på strækningen mellem Silkeborg og Tange, fordi området er beskyttet af et særligt regulativ.

Tirsdag fortalte Steen Vindum til TV2 Østjylland, at de må gøre det, fordi der er rigtig meget grøde, og vandstanden står højt, og det kan give oversvømmelser ved husene, der ligger langs Gudenåen.

Borgmester afviser anklager

Ifølge begge foreninger er situationen lige nu langt fra alvorlig nok til, at Silkeborg Kommune på lovlig vis kan udføre den ekstraordinære grødeskæring.

- Vi sidder og holder øje med, om landets love bliver overholdt. Og det mener vi ikke, borgmesteren gør. Hans undskyldning for grødeskæringen er meget tyndt, siger natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Borgmesteren kunne sagtens have ventet med at gøre noget, til han havde fået en dispensation – mere kan det ikke haste. Der er jo slet ikke vand på markerne og sådan nogle ting endnu, siger Pernille Ingemann.

I en sms til TV2 ØSTJYLLAND onsdag afviser borgmester, Steen Vindum, at grødeskæringen er ulovlig.

- Vi mener ikke, at det er ulovligt, og vi fortsætter skæringen, skriver Steen Vindum.

Kan ende i politianmeldelse

Silkeborg Kommune har altså ikke tænkt sig at opfylde foreningernes krav om en standsning af grødeskæringen med øjeblikkelig virkning.

Og det kan i sidste ende få retlige konsekvenser for kommunen.

- Vi overvejer at politianmelde kommunen, fordi de overtræder lovgivningen. Vi prøver lige nu at standse den ulykke, der sker i Gudenåen, og vi arbejder på at passe på vandmiljøet, siger Lars Brinch Thygesen fra Danmarks Sportsfiskerforening.

Også Danmarks Naturfredningsforening har drøftet muligheden for en politianmeldelse, oplyser Pernille Ingemann til TV2 ØSTJYLLAND.

- Standsningen skal ske nu, ellers kan de nå at ødelægge utrolig meget af miljøet i åen. Vi skal have en meget god forklaring på, hvorfor de ikke stopper, siger Pernille Ingemann.