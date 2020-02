Flere veje lukket efter oversvømmelser: - Det er drønfrustrerende

Sådan her så det søndag ud på Sørkelvej nordøst for Silkeborg. Vejen er lukket for trafik på grund af de store vandmængder. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Det voldsomme regnvejr de seneste dage betyder, at der nu er lukket veje i både i Horsens og Silkeborg.

I Horsens drejer det sig om Schüttesvej, og i Sminge nordøst for Silkeborg er det Sørkelvej, der for anden gang inden for få måneder er blevet lukket. Vandet står så højt på kørebanen, at det er umuligt for almindelige biler at passere.

Vi bliver nødt til at køre store omveje, og jeg synes, det er drønfrustrerende. Susanne Rohde, Sminge

Susanne Rohde bor på en sidevej til Sørkelvej, så når hun skal til Grauballe, skal hun ud på en ti kilometer længere tur.

- Det er da frustrerende. Helt ærligt. Vi bliver nødt til at køre store omveje, og jeg synes, det er drønfrustrerende, siger Susanne Rohde til TV2 ØSTJYLLAND.

Tilbage i oktober var vejen også lukket i en måneds tid på grund af oversvømmelser. Her var Susanne Rohde og hendes mand ude med et tov for at hjælpe flere bilister ud af vandet.

I oktober var billedet det samme på Sørkelvej. Her var vejen lukket i omkring en måned. Foto: Susanne Rohde

Nu har Silkeborg Kommune igen lukket vejen – også denne gang kan der gå en måned, før vejen bliver genåbnet.

Jeg håber snart, det holder op, for det er helt åndssvagt det her. Susanne Rohde, Sminge

- Jeg har boet der i snart syv år, og jeg har aldrig før oplevet, at det har været så hidsigt. Tidligere kunne man godt køre igennem med bilen, men det kan man ikke i år. Det er blevet meget værre, siger Susanne Rohde.

- Det regner bare i et væk. Konstant. Jeg håber snart, det holder op, for det er helt åndssvagt det her, siger hun.

Ingen løsning i sigte

Silkeborg Kommune oplyser, at vandet ved Sørkelvej lige nu er et godt stykke over normal vandstand. Fra lørdag til søndag steg vandstanden med omkring 15 centimeter.

- Det er et stort, fladt engområde, som har en tendens til at oversvømme, når åen er fyldt op. Vejen er spærret nu, og vi regner med, at den vil være spærret i en måneds tid. Når først vandstanden er oppe i den højde, kan det tage lang tid, før det falder ned, siger vejingeniør hos vej- og trafikafdelingen i Silkeborg Kommune, Ole Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Man har kigget på at hæve vejen og lave en bro, men det kræver en større investering, og det har vi ikke mulighed for lige nu. Ole Rasmussen, vejingeniør, vej- og trafikafdelingen, Silkeborg Kommune

- Det er et problem, når der kommer så store vandmængder. Vi kan ikke pumpe det nogle steder hen, så vi må bare konstatere, at der er for meget vand til at bilerne kan køre igennem, siger han.

Selvom vejen nu flere gange har været oversvømmet, er der ikke sat konkrete planer i gang for at forbedre forholdene.

- Man har kigget på at hæve vejen og lave en bro, men det kræver en større investering, og det har vi ikke mulighed for lige nu. På sigt er det ønskbart, men det handler om økonomi. Det er flere millioner, så det er en halvdyr affære, siger Ole Rasmussen.

Det vil kræve et terrængående køretøj at passere Sørkelvej lige nu. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Ifølge TV2 Vejret faldt der flere steder i Jylland over 20 millimeter regn fra lørdag kl. 13 til søndag klokken 13. Og med så store mængder regn er der ifølge Ole Rasmussen kun én ting at gøre.

- Vi følger det nøje, og så håber vi på tørvejr oppe fra, så vejdriften kan komme tilbage igen, siger han.

Schüttesvej lukket i Horsens

Også i Horsens har den massive regn betydet, at man nu lukker for en del af trafikken. Her er det Schüttesvej i den vestlige del af byen, der er blevet lukket.

Lukningen skyldes den meget høje vandstand i Bygholm Sø. Kommunen arbejder lige nu på at få sat skilte op, så trafikken kan blive omdirigeret.

Lige nu er vandet ikke oppe over vejbanen, men alle sandlagene under vejen er mættet af vand.

- Når det sker, er sandet ikke så stabilt, og der er derfor risiko for, at vejen bliver ustabil, hvis der kører trafik på den, skriver Horsens Kommune i et Facebook-opslag.

Bygholm Sø er nu så tæt på Schüttesvej, at sandlagene under vejen er helt mættede. Foto: Horsens Kommune

Horsens Kommune ved endnu ikke, hvor længe vejen vil være lukket.

Også i Aarhus skaber vandmasserne udfordringer. På Facebook oplyser Aarhus Kommune, at Brabrandstien flere steder står under vand.