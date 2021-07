DM i hotdogsspisning: Så mange skal du spise for at vinde

For at deltage, skal man betale 100 kroner ved sin lokale pølsevogn, også må man spise lige så mange hotdogs, man kan på 15 minutter.

I Østjylland er der to pølsevogne, hvor du kan prøve hotdoglykken. Den ene er Ritas Grill på Vestervangen 5 i Brædstrup, den anden er Trianglens Pølsevogn på Drewsensvej 1 i Silkeborg.

- Vi plejer at lave fire hotdogs klar, for når de har spist den fjerde, så begynder det typisk at gå langsomt. Så skal de typisk have noget at drikke, og så kan vi langsomt gøre de næste klar, siger Merete Kristensen, der er ejer af Trianglens Pølsevogn til TV2 ØSTJYLLAND.