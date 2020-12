Ditlev solgte sjældne spillekort: Fik til udbetalingen på huset

- Men jeg tror ideen om, at den hobby jeg har haft, som jeg har været enormt passioneret og stadig er passioneret omkring, kunne omsættes og give familien noget, gjorde det nemmere. Om lang tid når jeg er en gammel mand, så vil jeg kigge tilbage og tænke, at det var en del af historien, at vi kunne skabe det her hjem og give et barndomshjem til vores søn.



Byt, køb og salg ugentligt

Selvom Ditlev Geertsen vekslede en stor del af sin Magic Cards til mursten, så er han stadig passioneret samler.

Han har avancerede sorteringssystemer til sine mange kort og opdeler dem jævnligt i, hvilke han skal gemme og hvilke, der måske bliver noget værd. Samtidig køber, sælger og bytter han ofte kort med folk fra hele verden.

- Jeg har sendt massevis af kort ud til alle mulige lande i Europa og modtager næsten ugentligt kuverter med kort fra Tyskland, Holland og Spanien, forklarer Ditlev Geertsen.

- Der hvor man kan finde en god handel eller et kort, der måske er sjældent.