Børn med kræft fik en tur i nogle af landets hurtigste biler

Sammen med forældrene havde han taget turen fra Skagen til Silkeborg for at opleve de 37 superbiler.



- Det er første gang, vi kommer ud til et arrangement, efter vi har været i behandling. Så det er rart for Johnny at opleve noget andet end hospitalet, siger hans mor, Ia Madsen.



- Han har glædet sig så meget, at han ikke kunne sove i bilen. Han spurgte hele tiden, hvornår vi var her. Jeg tror, at han kommer til at huske det her i lang tid.



Giver et afbræk fra hospitalsbesøg

På banen brølede motorerne fra blandt andet Lamborghini'er, Ferrari'er og Porscher.

En af dem, der også trippede ivrigt for at få flere ture med superbilerne, var niårige Jacob Holm Larsen fra Silkeborg. Han er i behandling på Skejby Universitetshospital for leukæmi.

Men det var der ikke tid til at tænke på, når man er omgivet af hurtige biler.

- De kører stærkt. Det er virkelig, virkelig sjovt, siger Jacob Holm Larsen.