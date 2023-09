35-årig sigtet for drabsforsøg på 'nær familiær relation'

Der var efter alt at dømme tale om et familiedrama, da et ældre ægtepar i deres hjem onsdag eftermiddag blev angrebet med kniv.

En 35-årig mand blev anholdt kort efter, og han er nu blevet sigtet for drabsforsøg på den 68-årige kvindelige beboer, som han har en 'nær familiær relation' til, fortæller efterforskningsleder Peter Justesen fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 Østjylland.

- Der er tale om et drabsforsøg imellem nogle parter, der har en nær, familiær relation, siger han.

Den 35-årige angreb også kvindens 70-årige mand, som pådrog sig lettere skader i forbindelse med overfaldet, der skete klokken 13.36 i Korsgade i Silkeborg.

Fremstilles i grundlovsforhør

Torsdag middag bliver manden fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Viborg med henblik på varetægtsfængsling, oplyser efterforskningslederen.

Kvinden blev vurderet i kritisk tilstand, da politi og ambulance ankom til gerningsstedet.

Hun blev kørt til akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital med politieskorte. Torsdag meldes hun i stabil tilstand.

Politiet ønsker ikke at oplyse, om den 35-årige selv pådrog sig skader under overfaldet.

- Vi er i sagens indledende fase, så vi er lidt sparsomme med oplysninger, siger efterforskningsleder Peter Justesen.