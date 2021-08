2400 kvadratmeter beskyttet natur skal ryddes: - Det skriger til himlen

- Jeg synes, at de er bygge-liderlige, og jeg synes, at de tager alt for meget hensyn til bygherrer. Der er store byggeinteresser, og dem ligger de under for, siger Niels Bøgholm om byrådet.

Har været byggeri samme sted tidligere

Susanne Jacobsen fra Venstre er en del af det udvalg, der har givet dispensation til det nye byggeri.

Hun fortæller, at beslutningen blev taget på baggrund af, at der tidligere har været byggeri samme sted. Området har stået stille, siden det tidligere byggeri blev fjernet, og der er derfor kommet vandhuller, der gør at området er kommet under Naturbeskyttelsesloven.