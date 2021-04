Efter års nedgang: Flere flytter til Samsø

Coronahjemsendelse betød flytning

En af de familier, som har benyttet corona-epidemien til at flytte, er Mia Glud Flytkjær og David Leth Williams. De rev teltpælene op på deres liv i København og flyttede til Samsø, hvor boligpriserne er noget mere spiselige end i hovedstaden.

Her har de mere tid til deres to små børn og hinanden ligesom de nyder at være tættere på naturen.

- Det er et kæmpe plus at kunne købe et hus, som svarer til det, vi har drømt om, uden at skulle gældsætte os helt vildt, fortæller, Mia Glud Flytkær.

Coronahjemsendelsen i en lejlighed i København fik bylivet til at føles meget trangt.



- Der skete det, at vores i virkeligheden ret store lejlighed i København pludselig føltes rigtig lille, da vi var nødt til at være der meget, forklarer Mia Glud Flytkær.

Derfor lånte parret i første omgang et sommerhus i tre måneder, inden de faldt over det tidligere pensionat, som de nu har købt og er ved at sætte i stand. Københavns nordvest kvarter er skiftet ud med frisk luft, masser af plads og freelancekontrakter.

Rift om boligerne

Mia og David købte et hus på Samsø, men rigtig mange mulige tilflyttere vælger at prøve ølivet lidt af, inden de tager springet.

Derfor hilser Samsø Kommune planer om flere lejeboliger velkommen.

- Der er planer om at bygge flere lejeboliger på Samsø, sådan at flere måske kommende øboere kan prøve ø-livet af på en mere uforpligtende måde, inden de eventuelt køber hus, fortæller Marcel Meijer (S).

Også øens ejendomsmæglere melder om rift om boligerne.



- Vi oplever at folk gerne vil væk fra de store byer København og Aarhus, fortæller Peter Lund, der er ejendomsmægler ved EDC på Samsø.