Trine havde lyst til at dø – nu reagerer politikerne

Formår man at løse det problem, kan man dog ikke hundrede procent undgå lange patientforløb. Det mener Jacob Klærke (SF), der er formand for psykiatri og socialudvalget i Region Midtjylland.

- Mangel på speciallæger er en stor udfordring, som vi har stort fokus på, men jeg tror ikke, at det alene havde givet Trine Fischer et bedre forløb. Hun har en kompliceret sygdomshistorie med flere symptomer, og sådan noget tager tid, siger Jacob Klærke.

Ideelt set så begge politikere gerne, at de havde større indflydelse over, hvor mange speciallæger der kom forbi psykiatrien i løbet af uddannelsen.

- Det er et problem, at Folketinget har ændret turnusordningen for læger, så de ikke kommer forbi psykiatrien. I stedet skal flere ud i den almene praksis, og det kan være fint nok, men så får vi ikke vist dem, hvad psykiatrien kan, siger Jacob Klærke.