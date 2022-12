Trafikselskaber beder om lov til at hæve billetpriser igen

Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL) og trafikselskaberne beder den nye SVM-regering om at give trafikselskaberne en ekstraordinær mulighed for at hæve sine billetpriser.

Det skriver Mobility Watch.

- Vi er nødt til at være realistiske på det her. Hvis vi ønsker, at antallet af busser i videst mulige omfang understøttes, så er det nødvendigt, siger Steen Vindum (V), formand for Trafikselskaberne i Danmark og trafikselskabet Midttrafik.

Konkret vil man bede den nye regering om at rykke takstjusteringen for 2024 frem, så den i stedet tråder i kraft i maj 2023.

Der vil således være tale om den anden takststigning på ét år, hvor der i forvejen er lagt op til stigninger på 4,9 procent. Det er i forvejen den største stigning, siden ordningen trådte i kraft i 2008.