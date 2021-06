Regeringen siger ok til lang transporttid

I går udtalte Hanne Roed, at hun var glad for, at Folketinget diskuterer et andet system i fremtiden.

- Modellen er ikke særlig god, og vi er meget glade for, at Folketinget diskuterer et andet system, der gør, at vi kan få tildelt pladserne – for det der er nu, er ikke rart at se på, sagde hun onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.