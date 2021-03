Politiker foreslår frivillig løsning med omstridt vaccine: - Vi mister mere ved at vente

Han mener, at mens sundhedsmyndighederne undersøger bivirkningerne ved den omstridte vaccine, skal det være muligt for dem, der vil, at få et stik med AstraZeneca.

- Jeg tror, at der er mange, der ikke er betænkelige og meget gerne vil have AstraZeneca-vaccinen. Jeg foreslår, at man giver dem muligheden for at få den, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det forslag kommer han med, efter at pausen for AstraZeneca i torsdags blev forlænget, så den nu gælder frem til 19. april.

Mange lande bruger AstraZeneca

Den forlængede pause skyldes ifølge Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, at man ’skal bruge mere tid til at komme til bunds i sagerne’.

I Norge fastholder man også vaccinepausen, mens man i mange andre lande har valgt at fortsætte vaccinationer med AstraZeneca.