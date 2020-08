Op til 15 dages ventetid på coronatest: Nu er flere testtider på vej

Lige nu skal man flere steder i Østjylland vente i over en uge, før der er en ledig tid til en corona-test i Testcenters Danmarks hvide telte.

Men nu er der godt nyt.

Region Midtjylland har nemlig besluttet, at der skal åbnes op for langt flere tider allerede fra på mandag.

- De steder hvor der tidligere har været åbent for test to timer to gange om ugen, vil der nu være åbent for test fra morgen til aften syv dage om ugen, siger Per Sabro Nielsen, der er lægefagligdirektør på præhospitalet i Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Antallet af tider man kan booke i Aarhus vil nok stige fra 2.500 til cirka 5.000 om ugen, siger Per Sabro Nielsen.

De nye testtider kan bookes fra i morgen, søndag.

Nyt testcenter

Region Midtjylland har oplevet massiv efterspørgsel på at blive testet efter smitte-udbruddene i Aarhus og Silkeborg. For eksempel blev 10.000 borgere i går testet i regionen.

Det har alt sammen fået regionen til at åbne op for flere tider. I Testcenter Danmarks telte ved Vejlby-Risskov Hallen kan man fra mandag blive testet til klokken 20:00 og i Silkeborg bliver der onsdag etableret et helt nyt testcenter ved Søholt Idrætspark.

Det nye testcenter i Silkeborg bliver stort set magen til de centre, der allerede findes i Aarhus, Viborg og Herning, og de kommer også til at tilbyde tidsbestilling via coronaprover.dk.’

Fra onsdag får Silkeborg et nyt testcenter.

Flere testtider i sundhedshusene

For at sikre flere testtider og bedst udnyttelse af testbilernes kapacitet, har Region Midtjylland valgt at trække personale hjem fra mange af sommerens stoppesteder, så biler og mandskab kan bruges ved sundhedshusene, som får udvidet åbningstider.

Hidtil har der kun været åbent to-tre timer hver anden dag, men fra mandag 17. august bliver sundhedshusenes åbningstider udvidet betydeligt, og man kan booke tid til test alle ugens dage.

- Vi sætter alle sejl ind for at få flere testtider tilgængelige. Derfor kører bilerne ud og holder på færre steder, end vi så i sommerferien, og samtidig øger vi beredskabet, forklarer Per Sabro Nielsen.

Her kan man booke tid alle ugens dage Randers (hospitalet)

Grenaa

Skanderborg

Horsens (hospitalet)

Holstebro

Skive

Ringkøbing (dog kun hver anden dag)

Lemvig (dog kun hver anden dag) Kilde: Region Midtjylland

Alle testtilbud, adresser og åbningstider bliver løbende opdateret på www.corona.rm.dk og på www.coronaprover.dk

Op til 15 dages ventetid

Der er i det østjyske lange ventetider, hvis man ønsker at få taget en coronatest, og i flere tilfælde skal man vente i over en uge, før der er en ledig tid.

Det skriver Jyllands-Posten, som på hjemmesiden coronaprover.dk har gennemgået ventetiderne i Testcenter Danmarks hvide telte.

I Randers skal man ifølge avisen vente i 15 dage, før der er en ledig tid. I Horsens er det 14 dage, Skanderborg 12, Holstebro 8, mens man i Skive og Grenaa skal vente i en uge.

Lang ventetid er dårligt nyt, mener Jan Pravsgaard Christensen, der er professor ved Institut for Mikrobiologi og Immunologi på Københavns Universitet.

- I princippet skal folk, som har en mistanke om, at de er smittede, jo blive hjemme og isolere sig. Det vil nogen gøre, og det vil sige, at de ikke kan passe deres arbejde.

- Andre kan måske ikke overskue at blive hjemme i en eller to uger, mens de venter, og så risikerer vi, at de går ud i samfundet og smitter andre, siger han til Jyllands-Posten.

Han ser de lange køer som et udtryk for, at testsystemet er overbelastet. Det kan føre til at gøre smitteopsporingen dårligere, vurderer han.