Medlem af Etisk Råd: Alt for få penge i ny psykiatriplan

I sin tidligere egenskab af formand for SIND, der er landsforeningen for psykisk sundhed, var han med til at lave et fagligt oplæg forud for forhandlingerne. Han er glad for, at der er lyttet til opfordringen om at lave mål for indsatsen.

- De konkrete handlinger skal jo lede frem mod noget. Eksempelvis at mennesker med psykiske lidelser skal leve længere.

Men han mener, at planen halter, når den ikke tilstrækkeligt konkretiserer målene, så det vil være lettere at finde ud af, om de er nået og rent faktisk gør en forskel for målgruppen. Det havde han og flere andre opfordret politikerne til at specificere.

- For hvad betyder det, at et menneske skal leve længere? Skal de bare leve et minut længere, eller skal de leve ti år længere?

- Det betyder, at det er svært at følge op på det og vurdere, om det går den rigtige vej. Det er lidt noget hø, siger Knud Kristensen.

I aftalen er der indikatorer for hvert mål, hvoraf nogle inkluderer konkrete tal, mens andre ikke gør.

Under målsætningen om, at mennesker med psykiske lidelser skal leve længere, står der eksempelvis, at selvmordsraten skal reduceres med en tredjedel. Der står også, at overdødeligheden skal reduceres, men ikke med hvor meget.